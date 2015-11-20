حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والهيروين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، بحوزته أسلحة خرطوش وذخيرة بالإضافة إلى كمية من الهيروين.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد الويلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد باتجار "رياض.م" عاطل بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، فتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبإعداد كمين له تمكن النقيبان محمد صلاح ويوسف طارق من القبض عليه وبحوزته 4 فرد خرطوش و20 طلقة، بالإضافة لـ25 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.