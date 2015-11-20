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عميد كلية التربية بسوهاج: نشارك فى 27 ألف مركز بحثى على مستوى العالم

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عميد كلية التربية بسوهاج: نشارك فى 27 ألف مركز بحثى على مستوى العالم عميد كلية التربية بسوهاج: نشارك فى 27 ألف مركز بحثى على مستوى العالم
أكد الدكتور محمود عباس عميد كلية التربية والمشرف على المكتبة الرقمية بجامعة سوهاج، أن مكتبات الجامعة تشارك فى 27 ألف دورية علمية ومركز بحثى على مستوى العالم، وأن الطالب والباحث يمكنه الاطلاع عليها من خلال هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن ترتيب المكتبة الرابع من بين 22 جامعة فى هذا الصدد، وأنه يمكن القضاء على مشكلات المقر الجديد للكلية بالكامل فى غضون عام واحد.

وأضاف عباس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن معمل علم النفس الفسيولوجى الخاص بطلاب علم النفس لمعالجة الأطفال الذين يعانون من التأخر الدراسى وأمراض نفسية أخرى، سوف يتم افتتاحه لخدمة المجتمع قريبا، ولا يقتصر على طلاب الجامعة فقط، مشيراً إلى أن كلية التربية تواجه عجز الميزانية بموارد أخرى تفيد المجتمع وتدر فى الوقت نفسه أرباحاً طائلة مثل برنامج التأهيل التربوى وبرنامج الدبلومة العامة نظام العام والدبلومة الخاصة والمهنية والدبلومة نظام العامين.

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