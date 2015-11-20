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طلاب "تجارة الإسكندرية" يحتفلون بالفوز فى انتخابات اتحاد الجامعة

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طلاب "تجارة الإسكندرية" يحتفلون بالفوز فى انتخابات اتحاد الجامعة طلاب "تجارة الإسكندرية" يحتفلون بالفوز فى انتخابات اتحاد الجامعة
بعد تداول وصلة الرقص بكلية الحقوق لفريق الجوالة، احتفل طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية بفوز زملائهم بانتخابات اتحاد طلاب الجامعة بالأغانى الشعبية والدفوف فى ساحة المجمع النظرى.

كان قد فاز فى انتخابات كلية التجارة جامعة الإسكندرية الطالب أحمد محمود أحمد بالفرقة الرابعة بمنصب رئيس الاتحاد، ومحمد عصام أبو المحاسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

- النتائج الكاملة لانتخاب رؤساء اتحادات طلاب كليات الإسكندرية ونوابهم.. الثلاثاء اختيار الفائزين بالمنصبين على مستوى الجامعة.. ومسئول: الإقبال على التصويت متوسط رغم إشراف أعضاء هيئة التدريس
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