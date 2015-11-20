اتحاد الشباب الناصرى يعلن دعمه للتحالف الجمهورى ومرشحى العدالة الاجتماعية

دعا اتحاد الشباب الناصرى الحر إلى المشاركة فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لاستكمال خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية إبان ثورة 30 يونيو.

وأعلن الاتحاد عن دعم قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية وعلى رأسها المستشارة تهانى الجبالى، والفريق حسام خير الله، والكاتبة الصحفية مديحة عمارة التى تخوض الانتخابات فى قائمة القاهرة والدلتا.

وقال الاتحاد فى بيان له، إن منسقى الاتحاد بعد دراسة لكافة القوائم الأربعة المتصارعة رجحوا التصويت لهذه القائمة لما تضمه من قيادات وخبرات مختلفة وشخصيات وطنية منحازة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وترفع مطلب العدالة الاجتماعية على رأس أهدافها.

وقال محمود صبرة المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، إننا لم نكن بأى حال من الأحوال أن نصوت إلى قائمة السلفيين، وهى قائمة تقوم على أساس دينى، كذلك لم يكن معقولا أن ينحاز الناصريون إلى قائمة رأسمالية، أو أخرى تعادى ثورة يناير العظيمة وتضم من بين مرشحيها من أساءوا إليها واتهموا بمعاداتها.

وقال على إبراهيم منسق عام اتحاد الشباب الناصرى الحر إن الشباب أعلن دعمه لكل مرشحى الفردى الذين ينحازون إلى مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.