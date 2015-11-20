اخبار الأردن اليوم.. بارجة أمريكية ترسو بميناء العقبة لتأكيد التزام واشنطن بأمن الأردن

تصدر أخبار الأردن اليوم وصول بارجة أمريكية إلى ميناء العقبة، لتؤكد على التعاون العسكرى بين واشنطن والأردن وعمق العلاقات بين البلدين، وتضمن رسو البارجة التى تعرف باسم "آرلنجتون" حفلا رعته السفيرة الأمريكية بالأردن "أليس ويلز".

وقالت السفيرة الأمريكية فى تصريحات صحفية على هامش الحفل الثلاثاء أن الأردن تعتبر الحليف العربى الأقوى لأمريكا، ورسو البارجة تجسيد لعلاقة عسكرية متينة بين البلدين امتدت إلى ستة عقود.

وتعتبر العلاقة بين البحرية الأمريكية والبحرية الأردنية من أقوى نقاط التعاون بين البلدين على الصعيد الأمنى.

وشملت أخبار الأردن اليوم لقاء عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى اليوم الخميس برئيس الوزراء الإسبانى "ماريانو راخوى" بالعاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

وكان فى استقبال الملك عبد الله الثانى الذى وصل إلى العاصمة مدريد صباح الخميس الملك الأسبانى "فيليب السادس".

وأبرزت أخبار الأردن اليوم عزم الرئيس الألمانى "يواكيم جاوك" وزوجته "دانييلا شادت" زيارة المملكة الهاشمية فى شهر ديسمبر المقبل، حسبما أفادت السفارة الألمانية بالعاصمة الأردنية "عمان" فى بيان لها صباح الخميس.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الألمانى بعاهل الأردن "عبد الله الثانى" ورئيس الوزراء "عبد الله النسور" لإجراء مباحثات سياسية، هذا إلى جانب تفقد معسكرات اللاجئين السوريين بالأردن، ويسبق قدوم الرئيس الألمانى إلى الأردن زيارته لإسرائيل للاحتفاء بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل.