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أخبار ليبيا اليوم.. وكالة أنباء جديدة من داخل البلاد

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أخبار ليبيا اليوم.. وكالة أنباء جديدة من داخل البلاد أخبار ليبيا اليوم.. وكالة أنباء جديدة من داخل البلاد
تصدر أخبار ليبيا اليوم افتتاح وكالة أنباء جديدة بليبيا باسم Cloud News Agency التى تستهدف توفير تغطية إخبارية لليبيين من داخل ليبيا، لتكن بمثابة خطوة أولى فى طريق الديمقراطية بالبلد الممزق بالحرب الأهلية.

يقول طارق الهونى، رئيس تحرير الوكالة إن "الليبيين فى حاجة إلى معلومات من ليبيا ومن الليبيين، وهذا أمر ضرورى لتحقيق بداية جديدة فى طريق الديمقراطية".

ففى الوقت الحالى "يحصل معظم الليبيين على الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بعد أن فقدوا الثقة فى وسائل الإعلام الوطنية والدولية بعد الثورة فى البلاد"، بيد أن وسائل التواصل الاجتماعى "تزيد فقط من تعميق الفجوة بين الفصائل المختلفة فى البلاد".

وشملت أخبار ليبيا اليوم وصول وزير خارجية ليبيا محمد الدايرى إلى القاهرة قادما من جنيف فى زيارة ستستغرق بضعة أيام لبحث آخر التطورات بليبيا، تتبع زيارة فايز السراج المكلف برئاسة حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.

ويلتقى الدايرى خلال زيارته بمصر مجموعة من كبار المسئولين بالحكومة المصرية، وذلك لبحث آخر التطورات ببلاده، وبحث سبل التعاون مع لمحاربة الإرهاب ومنع محاولات التسلل والتهريب على الحدود المصرية الليبية، بالإضافة إلى مراقبة الجهود الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية تنفيذا لاتفاق الصخيرات.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم اشتعال المعارك الحربية بين وحدات من كتائب التوحيد السلفية وكتيبة 204 دبابات ضد ميليشيات شورى بنغازى بمنطقة الهوارى.

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