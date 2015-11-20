اخبار العراق اليوم.. بغداد تستلم طائرة تشيكية محملة بالذخيرة

تصدر أخبار العراق اليوم إرسال وزارة الدفاع التشيكية طائرة محملة بالذخائر إلى العاصمة العراقية بغداد لتسليم الحمولة للقوات العراقية الحكومية والقوات الكردية التى تواجه مليشيات تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية فلاديمير لوكوفسكى إن الطائرة تحمل عشرة ملايين طلقة للبنادق الهجومية، وخمسة آلاف قنبلة يدوية مخصصة للجيش العراقى والقوات الكردية، والحمولة جزء ثانى من منحة صادقت عليها الحكومة التشيكية فى 2014، وشملت الحمولة الأولى 8 ملايين طلقة وخمسة آلاف ذخيرة لقذائف الصواريخ، سلمت للقوات الكردية التى تواجه "داعش" وتبلغ قيمة إجمالى الذخائر 1.5 مليون يورو وفقا لوزارة الدفاع التشيكية.

وشملت أخبار العراق اليوم اضطرار الحكومة العراقية إلى بيع نفطها مقابل ثمن بخس يقل عن 30 دولارا لبرميل النفط، وذلك بسبب حرب الحصص فى السوق النفطية التى تدور بين دول منظمة الأوبك ومنافسيهم، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مصادر أن العاصمة بغداد باعت النفط الخام لمحافظة البصرة مقابل 10.40 دولار للبرميل، ومن المنتظر أن يزيد العراق من إنتاجه للنفط خلال العام القادم 2016، مما سيزيد من احتدام المنافسة بين دول مجموعة الأوبك والدول الأخرى.

وأبرزت أخبار العراق اليوم دعوة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "نيجيرفان برزانى" للدول المانحة والحكومة العراقية بتقديم المساعدة لإعادة إعمار منطقة "سنجار" المحررة حديثا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى.

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