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السعودية تحظر الاقتراب من حدودها البرية بعمق 20 كيلو مترا

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السعودية تحظر الاقتراب من حدودها البرية بعمق 20 كيلو مترا السعودية تحظر الاقتراب من حدودها البرية بعمق 20 كيلو مترا
أكدت المديرية العامة لحرس الحدود ، ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التى تمنع الاقتراب من المناطق الحدودية البرية المحددة بعمق 20 كيلو مترا من خط الحدود, التى صدر بشأنها القرارات والتعليمات فى ضوء نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية فى كل من المنطقة الشرقية "قطاعى حفر الباطن والخفجى"، ومنطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها "الشعبة – رفحاء- العويقيلة، جديدة عرعر، طريف"، ومنطقة الجوف " قطاعى العيساوية والحديثة"، ومنطقة تبوك "قطاعى حالة عمّار وحقل ".

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى، فى تصريحات اليوم، أن المديرية العامة لحرس الحدود شرعت بتحديد المنطقة من خلال حاجز ترابى وعلامات توضيحية لحظر الاقتراب من المنطقة الحدودية الـ 20 كم ومنع أى أشخاص أو مركبات من محاولة الدخول إليها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يتجاوز إلى داخل المناطق الحدودية بأى صورة كانت ولأى غرض.

وبين أنه لن يستثنى أحد من العقوبات الواردة فى نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية, التى تصل إلى السجن لمدة 30 شهرا، أو غرامة تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معا، مهيبا بمرتادى المناطق البرية مراعاة ذلك.

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مصر 365

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