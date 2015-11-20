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الكويت تقبض على شبكة إرهابية تابعة ل«داعش»

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الكويت تقبض على شبكة إرهابية تابعة ل«داعش» الكويت تقبض على شبكة إرهابية تابعة ل«داعش»

    أعلنت السلطات الكويتية أمس عن تفكيك إرهابية تابعة لتنظيم داعش. وقالت وزارة الداخلية الكويتية: إن الشبكة التي يتزعمها مقيم كانت تعمل على تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي وذلك بتزويده بالمال والأفراد. وقال البيان الذي أصدرته إدارة الإعلام الأمني بالوزارة أن اللبناني أسامة خياط (40 عاماً) كان يدير موقعاً إلكترونياً يهدف إلى تشجيع الممارسات الإرهابية وتجنيد العناصر لصالح تنظيم داعش. واعترف خياط بأنه كان على اتصال دائم بقياديي التنظيم في سورية، وأنه عقد صفقات سلاح لصالحهم، وأنه تكفل بتصميم أختام وطباعة طوابع عليها شعار داعش.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صوراً لبقية أعضاء الشبكة الخمسة الذين قُبِض عليهم وهم ثلاثة سوريين ومصري وكويتي. كما كشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين للشبكة لم يتم القبض عليهم لوجودهم خارج الكويت وهم سوريان وأستراليان من أصول لبنانية. وتمت إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة.

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