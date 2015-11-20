المملكة تستضيف مؤتمراً يجمع المعارضة السورية.. الشهر المقبل

ذكرت وسائل اعلامية امس أن المملكة ستستضيف مؤتمرًا لتوحيد المعارضة السورية منتصف ديسمبر المقبل. ويأتي المؤتمر بعد اتفاق دولي على بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة في سورية بحلول شهر يناير. وقال مصدر مسؤول: إنه من المتوقع عقد المؤتمر في 15 ديسمبر.

وقال السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة في الأمم المتحدة لتلفزيون العربية «السعودية حريصة على جمع شمل المعارضة السورية ومساعدتها على التقدم بكلمة واحدة وموقف موحد.» وأضاف أن المؤتمر سيشمل «كل أطياف المعارضة» بما في ذلك شخصيات مقيمة داخل سورية. ورفض المعلمي تحديد تاريخ للمؤتمر. وعقدت مؤخرا محادثات دولية في فيينا شاركت فيها عدة دول بينها المملكة وتركيا وإيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن ووضعت خطة تشمل محادثات رسمية بين الحكومة والمعارضة بحلول شهر يناير.