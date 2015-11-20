أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى ذخائر الأسلحة النارية بالبدرشين

Google+ Print
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى ذخائر الأسلحة النارية بالبدرشين حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى ذخائر الأسلحة النارية بالبدرشين
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة، بحبس "حسين.ح" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لاتهامه بحيازة طلقات نارية بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة البدرشين، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد ألقت القبض على المتهم وبحوزته 1000 طلقة، وذلك بعد إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365