حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى ذخائر الأسلحة النارية بالبدرشين

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة، بحبس "حسين.ح" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لاتهامه بحيازة طلقات نارية بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة البدرشين، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد ألقت القبض على المتهم وبحوزته 1000 طلقة، وذلك بعد إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة للتحقيق.