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"فى حب مصر" تختتم مؤتمراتها الانتخابية من كفر شكر بالقليوبية

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"فى حب مصر" تختتم مؤتمراتها الانتخابية من كفر شكر بالقليوبية "فى حب مصر" تختتم مؤتمراتها الانتخابية من كفر شكر بالقليوبية
نظمت قائمة "فى حب " آخر مؤتمراتها مساء اليوم أمام فيلا محيى الدين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قبل فترة الصمت الانتخابى لدعم مرشحى القائمة فى انتخابات المرحلة الثانية، والذى عقد بحضور اللواء حسن ناجى سكرتير عام محافظة القليوبية الأسبق، ومنسق عام القائمة وعدد من مرشحى القائمة.

وقال محمد زكريا محيى الدين، أحد مرشحى القائمة، إن برنامج القائمة يعبر عن آمال وطموحات المصريين، ولديه ثقة كبيرة فى الشعب المصرى ومواقفه المعروفة على مر التاريخ فى إثبات الذات والتحدى، مؤكداً أن الخروج سيكون كبيرا في المرحلة الثانية من الانتخابات وسيثبت المصريون قدرتهم على الإصرار عندما يلتفون حول هدف واحد.

وقال الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة عن القليوبية فى كلمته، إن الانتخابات البرلمانية استحقاق مهم لأن البرلمان المقبل من أخطر البرلمانات فى تاريخ مصر، كما يجب مساندة الدولة المصرية التى يحاط بها المخاطر من الداخل ومن الخارج، وأن نكون جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل نهضة مصر وعدم تحقيق طموحات الدول التى تحاول جاهدة وترغب فى إسقاطها وتركيعها.

سولاف درويش مرشح القائمة بقليوب، أوضحت أن قائمة فى حب مصر سوف تجتاز الانتخابات من الجولة الأولى نظرا لما تحويه من كوادر سياسية قوية، ولأن القائمة بها ائتلافات متنوعة من الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤهلها للفوز، وقد اثبتت المرحلة الأولى من الانتخابات صدق ذلك، مناشدة المواطنين ضرورة النزول يوم الانتخابات والمشاركة الإيجابية وعدم المقاطعة والإدلاء بأصواتهم لاستكمال خارطة الطريق.

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مصر 365

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