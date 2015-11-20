منع «الجينز» في قسم الأسنان بمدينة سلطان الطبية العسكرية

أصدرت إدارة الشؤون الدينية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض توجيهات مشددة إلى قسم الأسنان بالمدينة لحمل موظفي القسم على الالتزام بالزي المعتمد، ومحذراً من "جزاءات" تطبق على المخالفين.

وأكد التوجيه الذي أصدره الرائد أحمد الخضيري مدير الشؤون الدينية بالمدينة، ضرورة تقيد الموظفين بالضوابط، وأخذ توقيع كل موظف بالعلم بما صدر من الشؤون الدينية.

وتضمنت التوجيهات خمسة بنود تشمل تغطية الرأس كاملاً بغطاء غير شفاف ولا مزخرف مع ارتداء المسلمات الحجاب الشرعي، ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة أو المفتوحة والبنطال الجينز.

وتمنع التوجيهات لبس الملابس التي تحمل صوراً أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك لبس الذهب والاكسسورات، وطلاء الأظافر، ومساحيق التجميل، بينما يسمح لبس الساعة والخاتم الشخصي.

وأكدت التوجيهات ضرورة أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً يصل منتصف الساق على الأقل، وبأكمام طويلة.

ولفت الخضيري إلى أن مدير مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية كان قد أصدر تعميم نظام الملبوسات في شهر رجب الماضي.