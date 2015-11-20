أمير الجوف يشيد بجهود جوازات المنطقة

سلم ‏أمير منطقة الجوف فهد بن بدر خطابَ شكر لمدير جوازات المنطقة العميد د. خالد الهويش، وذلك لقاء جهود الإدارة خلال العام المنصرم.

وعبر العميد الهويش عن سعادته وشكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة، منوهاً أن ذلك يعتبر من صميم أعمال جوازات المنطقة وواجباتها المنوطة بها تمشياً مع توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وقال الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة العقيد عبدالمنعم الحيزان إن ما تقوم به الإدارة وفروعها بالمحافظات بتوجيه ومتابعة من مدير جوازات المنطقة يعتبر نقله نوعية وخطوة إيجابية من حيث تطوير أداء العمل والإجراءات الإلكترونية وخدمة المسافرين في المنافذ التابعة لجوازات المنطقة.