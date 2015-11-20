المنيف: نسعى لإطلاق بيئة عمل إدارية تكسر تميز القطاع الخاص بخدمة العملاء

أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن وزارة الخدمة المدنية تسعى من خلال عقدها مؤتمر "ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي" مع شركائها إلى إطلاق بيئة عمل إدارية جديدة تكسر حاجز وفكرة تمايز القطاع الخاص بمميزات خدمة العملاء وايجابياتها لكي يصبح القطاع الحكومي بيئة عمل تسعى بكل امكانياتها وطاقاتها وكوادرها إلى تقديم خدمات هدفها الاول هو إرضاء العميل.

الخنين: المؤتمر يخرج بالعلاقة التقليدية بين المراجع والموظف لما هو جدير بالاحترام

وبين المنيف في تصريح خاص ل "الرياض"، أن المؤتمر يسعى للتحول الجذري من ثقافة المراجع التقليدي وما ترسخ حوله من انطباعات تقليدية تتمثل بنمط وثقافة (المراجع والمعاملة، والصادر والوارد)، إلى ارضية صلبة جديدة شعارها العميل وليس المراجع ومبادئها الجودة والاتقان، تهدف لرضاء العميل وتقديم الخدمات له كمخرجات عمل حكومي فائق الجودة وعالي الامتياز، مبني على سواعد كادر حكومي مدرب وبيئة عمل متهيئة بإمكانيات العطاء والإنجاز.

وفي السياق ذاته، أبان المستشار ومشرف مكتب وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن انعقاد مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، وبرغم ما يحتويه من مسئوليات ومهام جسام يحملها القائمون بالمبادرة والمنفذون لها، وما يتطلعون إليه من طموحات عالية لخلق بيئة عمل مثلى تقوم على الجدارة والاعتناء بالعميل، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات سمات عالية الجودة، الا أن الامر يحتاج إلى مساهمة الجميع في تعزيز تلك الثقافة وتدعيم تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف الخنين: لعل المهتمين يلحظون سعي المؤتمر الدؤوب إلى التحول لما هو أعمق من خدمة عملاء القطاع الحكومي، إلى تكوين شخصية الموظف بالقطاع الحكومي، عبر بث مجموعة من القناعات والأفكار التي تُعنى بالمواطن، باعتباره عميلا في المقام الاول من الواجب خدمته، ويخرج بالأمر من بوتقة العلاقة التقليدية بين المراجع الموظف والمعاملة، إلى ما هو جدير بالاحترام والتقدير، سواءً لمستقبل الخدمة أو من مقدمها.

وعلى صعيد متصل، تواصلت فعاليات مؤتمر "ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي"، والذي تعقده وزارة الخدمة المدنية ونظمه معهد الإدارة العامة، بمركز الملك سلمان بالمركز الرئيس للمعهد.

وشهد المؤتمر خلال يومه الثاني، الذي ازدحمت أجندة أعماله بالكثير من الفعاليات، وتمثلت في: استضافة الخبير الدولي "بدي رايس" متحدثاً رئيسياً، وعقد ثلاث جلسات للأوراق العلمية، وعرض التجارب الدولية، وحلقة نقاش، وورشة عمل للخبير الدولي "لاري هوكمن"، وجلستي استشراف المؤتمر وتوصياته.

وأعقبه بداية أعمال الجلسة الرابعة للمؤتمر عن "اتجاهات ونماذج إدارية حديثة في خدمة العملاء"، وإقامة فعاليات الجلسة الثانية بعنوان "البيئة التنظيمية وعلاقتها بخدمة العملاء"، ثم حلقة النقاش الثانية التي دارت حول بناء الثقافة القانونية للعميل ومقدم الخدمة، وقد تحدث بهذه الحلقة عدد من الخبراء، وهم: وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود- د. مفلح القحطاني، ورئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك د. سليمان السماحي، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، وخبير استراتيجيات التنمية والموارد البشرية د.خالد اليحيى.

عقب ذلك، أقيمت فعاليات الجلستين الخامسة والسادسة للمؤتمر، حيث تم استعراض "تجارب دولية متميزة في بناء ثقافة خدمة العملاء"، وتم تناول "دور تقنية المعلومات في تطوير خدمة العملاء"، كما نفذ الخبير الدولي في مجال خدمة العملاء "لاري هوكمن" ورشة العمل الثانية بعنوان "تجربة العميل: الأولوية الوحيدة"، واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة للتعليق واستشراف المؤتمر لمدير عام معهد الإدارة العامة د. أحمد الشعيبي، ثم جلسة التوصيات.