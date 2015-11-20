سلطان بن سلمان يفتتح ملتقى يجمع شتات الثقافات المتناثرة لمحافظة العلا

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, مساء أمس مهرجان ملتقى القوافل الأول في محافظة العلا, الذي يستمر حتى 13 صفر 1437ه. وفور وصول سموهما تجولا داخل المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان ، واستمعا إلى شرح عن مايحتويه المعرض من أعمال لأكثر من 30 فناناً تشكيلياً.

سموه: خادم الحرمين هاتفني للاطمئنان على أبناء محافظة العلا وأوصاني بهم خيرا

بعدها تجولا في أجنحة الأسر المنتجة ، واطلعا على ماتحتويه من مأكولات وحرف يدوية تحكي تراث المنطقة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ العلا سعد بن مرزوق السحيمي كلمة نقل من خلالها ترحيب وشكر وتقدير أهالي المحافظة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على افتتاح سموهما فعاليات الملتقى ، واهتمامهما البالغ لدعم للتنمية السياحية بالمنطقة. وأكد السحيمي أن ملتقى القوافل الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة العلا بالتعاون مع المحافظة, يجسد جانباً مهماً من موروث المنطقة, ويبرز كماً من الثقافات المتناثرة على ثرى هذه المحافظة.

عقب ذلك ألقيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة للشاعر شاهر العنزي, كما شاهد الجميع أوبريت ملحمة ( عروس الجبال ) من تأليف الدكتورة روعه بري عن كتاب العلا للدكتور تنيضب الفايدي يحاكي ماضي المحافظة وماتمثله من مركز هام للقوافل في القدم. يذكر أن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات منها مسيرة للقوافل القديمة ومعارض عن القوافل القديمة وأمسيات شعرية رجالية ونسائية وعرض للأزياء التراثية ومعارض للحرف اليدوية والأسر المنتجة ومسرحاً للأسرة والطفل. وبحضور الأمير سلطان بن سلمان الأمير فيصل بن سلمان، عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة العلا أمس اجتماعا برئاسة محافظ العلا رئيس اللجنة سعد السحيمي. وألقى سمو الأمير سلطان بن سلمان كلمة في الاجتماع نقل فيها تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لأهالي العلا وسؤاله عن أحوالهم، وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أجرى أمس اتصالا به للاطمئنان على أحوال أبناء محافظة العلا، وأمر أيده الله بضرورة مضاعفة الجهد ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة .

وقدم سمو الأمير سلطان شكره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على متابعته ودعمه غير المحدود للمشروعات السياحية والتراثية في المنطقة والمحافظة .

ونوه بما رآه من حماس وعمل للجنة التنمية السياحية بالعلا التي تتولى الإشراف السياحي والتراثي على محافظة العلا الزاخرة بالمقومات التاريخية والسياحية الفريدة، مشيدا بما تشهده المحافظة من حراك سياحي وتراثي ومشروعات حالية ومستقبلية. وأكد الأمير سلطان أهمية الاستثمار في المواطن من خلال تأهيله ودعمه في العمل والاستثمار، واستقطاب خبراء عالميين للإسهام في تطوير العلا سياحياً ومساعدة المجتمع المحلي في تنفيذ حلول ومشاريع مناسبة.

وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات من أبرزها: استفادة المحافظة من برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية الذي تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية ويصل تمويله إلى 100 مليون ريال للمشروع، وتطبيق مشروع معالجة التشوه البصري للمباني التراثية، وتطبيق كود بناء موحد للعلا للقضاء على عشوائية التصاميم، وتوفير الكفاءات البشرية من أبناء المنطقة خلال سنة لمواكبة حركة الطلب المتزايد على الفنادق، وتوفير التدريب الكامل لمنظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين. وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء الإدارات الحكومية والمستثمرين السياحيين في المحافظة.