«صحة الرياض» تكثف استعدادها للتعامل مع التقلبات المناخية والأمطار

ترأس د. عدنان بن سليمان العبدالكريم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض صباح أمس أعمال اجتماع لجنة الطوارئ بصحة الرياض لمناقشة خطة الطوارئ في مواجهة احتمالات تعرض منطقة الرياض لأمطار خلال الأيام المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من تأثير للمنشآت الصحية أو تعطيل بعض الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين لا قدر الله.

وأكد د. العبدالكريم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر صحة الرياض بالعاصمة على ضرورة التأكد من تكامل استعدادات المستشفيات في جميع مدن ومحافظات المنطقة لكافة التقلبات المناخية المتوقعة، وتكليف كوادر طبية إضافية للعمل بأقسام الطوارئ على مدار الساعة، بالإضافة إلى تفعيل الفرق الميدانية وفرق الصيانة لمعالجة أي أعطال أو مشكلات في جميع المنشآت الصحية بصورة مناوبة طوال 24 ساعة يومياً.

وشدد د. العبدالكريم على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية للتأكد من سلامة فتحات تصريف مياه الأمطار وفتح مرازيم الأسقف في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وتنظيفها من أي عوائق تحول دون الاستفادة منها في تصريف الأمطار ومراجعة إجراءات السلامة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وتنظيفها من أي عوائق تحول دون الاستفادة منها في تصريف الأمطار ومراجعة إجراءات السلامة في المستشفيات، وإعداد خطط دقيقة لرعاية المرضى المنومين والمحولين للمستشفيات في حالات الطوارئ المرتبطة بالتقلبات المناخية المفاجئة.