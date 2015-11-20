تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والإرهاب بجامعتي المؤسس وجدة

اختتمت أعمال البرنامج الإرشادي الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة ممثلة بمركز الإرشاد الجامعي تحت عنوان "تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والإرهاب" والذي يأتي بمناسبة الاحتفال بيوم الأمان الأسري.

وشهد البرنامج الذي جاء بتوجيه من مدير الجامعة المكلف د. عبدالرحمن اليوبي محاضرة بعنوان "إسهام الدفء الأسري في مواجهة الإرهاب" حيث استعرضت دور الأسرة في حياة الفرد كونها المؤسسة الاجتماعية الأولى التي من خلالها تتشكل شخصية الفرد وهي اللبنة الأساسية التي يبنى عليها مستقبل الوطن.

ونبهت المحاضرة إلى أن الانتماء والولاء الأسري هو نواة للولاء والانتماء للوطن ، وكشفت عن أن الأسرة التي تمتلك الدفء وصدق المشاعر وتتعامل بالشفافية والحوار في تربية أبنائها أكثر أماناً من أخرى تفتقد لهذا الدور.

كما شمل البرنامج ورش عمل لمبادرات طلاب الجامعة والتي تم فيها مناقشتها وطرح الرؤى والأفكار المتعلقة مع عدد من هيئة أعضاء التدريس.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة المؤسس والمكلف في جامعة جدة د. عبدالمنعم الحياني أن البرنامج يأتي بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني، حيث يقدم العديد من المحاضرات وورش العمل المثرية للطالب الجامعي حيث يشارك فيها نخبة من المختصين في شؤون الأسرة وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وشدد عميد شؤون الطلاب على دور الأسرة في محاربة الإرهاب بتأهيل وإعداد الأبناء للمستقبل وتسليحهم بالعلم والانتماء من خلال التربية السليمة المبنية على الألفة والمحبة والحوار والشفافية وزرع القيم الاخلاقية النبيلة في نفوسهم.