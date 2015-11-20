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وزارة النقل: لا وقف لحركة الشحن القادمة من روسيا عبر البحر

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وزارة النقل: لا وقف لحركة الشحن القادمة من روسيا عبر البحر وزارة النقل: لا وقف لحركة الشحن القادمة من روسيا عبر البحر
أكد اللواء عبد القادر درويش، رئيس قطاع النقل البحرى، أنه لا يوجد تعليمات بوقف حركة الشحن القادمة من روسيا عبر البحر، كما لا يوجد إخطار بهذا الشأن، وأن حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والروسية طبيعية ولا توجد أى قرارات منع.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى لـ"اليوم السابع"، أن الموانئ المصرية تسقبل سفن الشحن القادمة من روسيا بشكل طبيعى دون أى تغييرات طرأت على حركة الشحن القادمة من روسيا عبر البحر، مؤكدا أن كل الموانئ المصرية لم تتلق أى إخطارات بتوقف حركة الشحن القادمة إليها من روسيا.

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