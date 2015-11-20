مصدر بـ"الكهرباء": مشروع الضبعة النووى يستوعب 1400 عامل مصرى

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء تستوعب ما يقرب من 1400 عامل مصرى ما بين مهندسين وفنيين وإداريين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المحطات النووية لا تضم إلا 400 موظف منهم 60 مهندسا والباقى إداريين وفنيين، نتيجة مغادرة المهندسين والفنيين، خلال السنوات الـ3 الماضية للهيئة لتلقيهم عروضًا من الخارج.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تشهد رواتب مهندسى الهيئات النووية الثلاث "النووية والمائية والطاقة المتجددة"، زيادة تقدر من 15 إلى 20 ضعف الرواتب الحالية، بالإضافة إلى زيادة رواتب الفنيين والعاملين الإداريين.

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