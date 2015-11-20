وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول الطلبة الجدد بكلية الشرطة

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية مساء أمس الخميس نتيجة قبول الطلبة الجدد بكلية الشرطة بقسميها العام والخاص للعام الدراسى 2015/ 2016.

وصرح اللواء عمرو الأعصر، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اللواء مجدى عبد الغفار تابع على مدار يومين متتاليين قيام لجنة باختيار الطلبة الجدد منذ بداية عملها بالالتزام بتطبيق كل المعايير الموضوعية فى اختيار الطلبة المتقدمين وانتقاء أفضل العناصر التى يتم إعدادها لتصبح قادرة على مواجهة الأعباء الأمنية.

وأشار فى تصريحاتٍ له إلى أن لجنة الاختيار (الهيئة) استمرت فى عملها لمدة شهرين ومثل أمامها جميع الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة.. وذلك فى إطار من الشفافية الكاملة والحرص على اختيار أفضل العناصر لإعدادهم وتأهيلهم، ومن المقرر دخول الطلبة الجدد الأسبوع القادم.