الجرجير كنز الصحة.. منشط طبيعى ويقاوم السرطان اعرف طريقة حفظه لمدة أسبوع

إذا كنت ترغب فى الحفاظ على الجرجير والأعشاب المختلفة طازجة لأطول فترة ممكنة، للتمتع بمذاقها الرائع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ينصح بتقطيع الأجزاء السفلية من الجرجير ثم غسله وحفظه داخل وعاء مناسب الحجم مع تغطيته بغطاء أو لفافة من القماش.

وتابع التقرير الذى نشر على موقع رعاية الصحة الأمريكى أنه يجب بعد ذلك حفظ الوعاء داخل الثلاجة، حيث ثبته أن هذه الطريقة ستحافظ على الجرجير أو أنواع الخضراوات الورقية المختلفة طازجةً لمدة أسبوع على الأقل، وبالتالى سيحقق الإنسان فوائد كبيرة جراء تناولها.

جدير بالذكر أن الجرجير يتمتع بفوائد صحية مثيرة لدرجة أن إحدى الدراسات اعتبرته الطعام الصحى رقم ١ فى العالم، نظرًا لاحتوائه على قدر هائل ومتنوع من الفيتامينات والمعادن لا يوجد فى مثيله من الأطعمة الأخرى.

ومن أبرز العناصر الغذائية الأخرى التى يحتوى عليها الجرجير: حمض الفوليك والذى يتمتع بفوائد مهمة للخلايا والمخ ولا يستغنى عنه مرضى الأنيميا والسيدات الحوامل، وكما يساهم الجرجير فى تطهير الجسم من السموم.

وكما يحتوى الجرجير على فيتامين ه E والذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق، ويساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان والكثير من الأمراض، ويحفز القدرة الجنسية لدى الرجال، هذا بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية وهى تساهم فى تعزيز الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم ومقاومة السمنة.