تقرير في الجول – 5 مواهب مصرية اختفت سريعا

في كل موسم كروي تسطع نجوم العديد من اللاعبين الناشئين الذين يتوقع لهم مستقبلا باهرا في عالم الكرة ولكنهم سرعان ما يختفون لأسباب مختلفة.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 لاعبين توقع لهم الكثيرين مستقبل رائع ولكنهم لم يكونوا على قدر التوقعات.

عمرو سماكة

"خليفة أبو تريكة" كان هذا هو اللقب الذي لازم لاعب الترسانة الشاب آنذاك حينما انتقل للأهلي في عام 2005 بعد صراع مع الزمالك.

ظل سماكة لاعبا في الأهلي لمدة عامين ولم يكن يشارك كثيرا إلى أن رحل عنه باتجاه كاظمة الكويتي وظل يتنقل بين العديد من الأندية الغير معروفة بعد ذلك لتنتهي مسيرته مبكرا.

بوجي

أحمد فتحي أو الشهير ببوجي كان لاعبا في صفوف منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009 مع المدرب ميروسلاف سكوب وهاني رمزي.

سجل بوجي هدفين في مرمى إيطاليا في الجولة الثالثة آنذاك من البطولة وتوقع الكثيرين له مستقبل رائع خاصة في ظل وجوده مع الزمالك مع المدرب هنري ميشيل.

ولكن بعد عامين مع الزمالك تخللهما إعارة لمصر المقاصة لم يستطع المهاجم الشاب إثبات نفسه ليرحل لعدة أندية ويحترف في الدوري الجزائري مع شباب بلوزداد قبل أن يعود لمصر بعد ذلك.

محمد إبراهيم

ليس محمد إبراهيم اللاعب الحالي للزمالك، ولكنه لاعب آخر كان يحمل نفس الاسم قبل عدة سنوات.

كان يلعب آنذاك في خط الوسط وكان أحد أبرز لاعبي الزمالك في ذلك التوقيت وحصل في إحدى المواسم على جائزة أفضل ناشئ في المسابقة.

ولكنه في النهاية رحل من الزمالك إلى الاتحاد السكندري ثم كان قريبا من التوقيع لاتحاد الشرطة العام الماضي ولكن تم فسخ التعاقد بعد ذلك بثلاثة أيام فقط بالتراضي.

محمد طلعت

مهاجم آخر من جيل منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009 بعد زميله في الفريق بوجي.

انضم اللاعب الشاب بعد نهاية كأس العالم لصفوف الأهلي لم يشارك باستمرار ولكن لديه هدف شهير سجله في مرمى طلائع الجيش في موسم 2009-2008 والتي أدت لدخول الفريق الأحمر في مباراة فاصلة مع الإسماعيلي.

رحل عن الأهلي باتجاه الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ومنه سافر للدوري الإماراتي وتنقل بين مختلف الأندية هناك قبل العودة لمصر عن طريق نادي مصر للتأمين.

محمد اليماني

ربما يكون هو أبرز اسم من بين هؤلاء اللاعبين والذي توقع الكثيرين أن يكون هو النجم القادم للكرة المصرية خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه في كأس العالم للشباب عام 2001 ومساهمته في الحصول على المركز الثالث آنذاك.

وبعد البطولة انتشرت العديد من الأنباء عن رغبة يوفنتوس في الحصول على توقيعه لضمه.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ليرتكب اللاعب حادثا قويا لم يستطع بعده أن يعود لمستواه.

وعاد اليماني بعد ذلك إلى مصر عن طريق الزمالك ثم الإسماعيلي والاتحاد السكندري قبل أن ينتقل للدوري المالطي وتنتهي مسيرته بشكل حزين.

برأيك من هم اللاعبين الآخرين الذين توقعت لهم مستقبلا باهرا ولكنهم اختفوا؟