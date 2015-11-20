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موجز الصحافة المحلية.. مصر بتتكلم "نووى"

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موجز الصحافة المحلية.. مصر بتتكلم "نووى" موجز الصحافة المحلية.. مصر بتتكلم "نووى"
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" بتتكلم "نووى" حيث دخلت مصر رسميا، أمس الخميس، عصر المحطات النوويــة، حيث شــهد الرئيــس عبدالفتاح السيســى، توقيــع عقــد الاتفاقيــة الحكومية بين مصر وروســيا لإقامــة أول محطة نوويــة بالضبعة لتوليــد الكهرباء بقــدرة 4800 ميجاوات، بحضور وزيــر الكهرباء محمد شــاكر، ورئيس شــركة روس أتوم الروســية سيرجى كيريينكو.

وقال الرئيــس عبدالفتاح السيســى، فــى المؤتمر الصحفــى الــذى عقده عقــب توقيــع الاتفاقيــة: "إن الهــدف من توقيــع اتفاقية إنشــاء المحطــة النووية، رغــم الظــروف العصيبــة التــى يمــر بها العالــم، هو إرسال رســالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر وللعالم كله،وبناء مســتقبل أفضل لشــعبنا والشعوب المحبة للسلام".

أكد اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار لجريدة "الأهرام" أن جميع المناطق السياحية التى يتردد عليها السائحون بمحافظات الجمهورية يتم تأمينها على مستوى عال ووفقا لخطط خاصة، وأضاف أنه تمت مراجعة الخطط بتأمين المناطق السياحية والمناطق الأثرية والأفواجالسياحة والفنادق مشيرا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وافق على إمداد شرطة السياحة بأحدث الأسلحة وسيارات الدفع الرباعى والسيارات المصفحة لتأمين الأفواج السياحية.

وقالت جريدة "الأخبار" أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم يدرس تأسيس شركة لترويج وتسويق الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية وتستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 25% سنويا على أن يشارك فى تأسيس الشركة وتقديم الاستشارات اللازمة لها البنوك وغيرها من الجهات المعنية التى يمكن أن تقوم بدور مهم فى دعم العملية التصديرية.

وأضافت جريدة "المصرى اليوم" أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الوادى الجديد تستعد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر المقبل لتسليم المرحلة الأولى من الأراضى المستصلحة بمشروع الـ1.5 مليون فدان، بمنطقة الفرافرة بإجمالى 10 آلاف فدان، وقالت مصادر مطلعة إن سبب تأخر تسليم الأراضى يرجع إلى فشل صلاح هلال وزير الزراعة السابق المحبوس حاليا على ذمة قضية فساد وزارة الزراعة فى استصلاح المساحة، وعقب القبض عليه تم تكليف القوات المسلحة بالمهمة لسرعة تسليم الأراضى للشباب.

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مصر 365

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