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"النور": نقف بجوار مرشحنا بالإسماعيلية وسنقاضى من اتهمه بارتكاب الفاحشة

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"النور": نقف بجوار مرشحنا بالإسماعيلية وسنقاضى من اتهمه بارتكاب الفاحشة "النور": نقف بجوار مرشحنا بالإسماعيلية وسنقاضى من اتهمه بارتكاب الفاحشة
قال الدكتور جمال حسان، أمين حزب النور بالإسماعيلية، إن الحزب سيقف بجوار "حسام عامر" مرشحه بالدائرة الثالثة، فى مقاضاة من سارع باتهامه بالفاحشة والفجور "بلا بينة".

وأضاف حسان، فى بيان مقتضب للحزب مساء أمس الخميس: "الحزب سيقوم بالتحقيق فى الأمر".

كانت صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشرت صورا عارية قالت عنها مأخوذة من مقطع ظهر فيه مرشح لانتخابات مجلس النواب عن حزب النور بالدائرة الثالثة بالإسماعيلية فى وضع جنسى.

وشارك العشرات فى مسيرة لدعم "عامر" مساء الخميس بمسقط رأسه بقرية سرابيوم، ردا على نشر الصور والتهديد بنشر مقطع فيديو فاضح له.

تفاصيل الفضيحة الجنسية لمرشح "النور" بالإسماعيلية.. انتشار صور وفيديوهات للمرشح فى أوضاع مخلة.. وعضو الحزب ينفى:"أقسم بالله العظيم مفبركة".. وشرطة الآداب تجرى تحريات حول الواقعة


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