رئيس هيئة المساحة: 360 مليون جنيه تعويضات لأهالى أرض مشروع "الضبعة"

أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من العمل المساحى الشامل لأرض مشروع الضبعة، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 12 ألف فدان، حيث تم تقدير إجمالى التعويضات بـ360 مليون جنيه، يتم صرفها على 3 دفعات، وتقدر الدفعة بـ 120 مليون جنيه، و30 ألف جنيه للفدان الوحد، ويتم صرفها من ميزانية وزارة الكهرباء.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم حاليا تعويض الأهالى بدون استثناء، والذى يعتبر تعويض اجتماعى عادل لنزعة ملكية الأراضى، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك فى تقدير التعويضات مع هيئات أخرى، وتسليم التعويضات للمواطنين المتضررين، وبعد ذلك تسليم الأرض للجهة التى تتولى عمل المشروع بناءً على قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار كمال إلى أن المنطقة والمساحة المخصصة لتنفيذ مشروع "المفاعل النووى" لم تتغير مساحتها أو مكانها منذ صدور القرار بتخصصيها، وقد تم صرف 120 مليون جنيه للمرحلة الأولى من نزع الملكية وسيتم البدء فى صرف الدفعة الثانية، وذلك بناء على أعمال الرفع المساحى التى قامت بها أجهزة الهيئة، وسوف تصرف باقى التعويضات تباعا وفقا لمراحل تنفيذ نزع الملكية والقانون.

وأكد كمال أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن بأسعار السوق عن نزع ملكيته، وعليه بدأنا فى تعديل التشريع والقانون الخاص بصرف التعويضات بإصدار قرار من مجلس الوزراء، كخطوة أولية لسرعة إنجاز تكليفات الرئيس فى المشروعات القومية.

>