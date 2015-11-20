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7 نصائح لحماية مرضى الجهاز التنفسى من غدر الشتاء

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7 نصائح لحماية مرضى الجهاز التنفسى من غدر الشتاء 7 نصائح لحماية مرضى الجهاز التنفسى من غدر الشتاء

كتبت هبة مصطفى

مع قدوم الشتاء وبرودة الطقس تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خاصة لمرضى الجهاز التنفسى مما يستوجب مراعاة بعض الإرشادات الصحية لتجنب تعرضهم للمشاكل صحية.
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نصائح ضرورية لمرضى الجهاز التنفسى


>قال الدكتور أحمد قابيل مدرس واستشارى الأمراض الصدرية، إن هناك بعض النصائح والارشادات التى يجب على مرضى الجهاز التنفسى مراعاتها خلال فصل الشتاء للوقاية من أدوار البرد وأهمها:
>1) على مرضى الجهاز التنفسى الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة لتقوية جهاز المناعة لذلك يفضل أن تتضمن الوجبة الغذائية خضروات وبروتينات وفواكه و كربوهيدات.
>2)ارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس وبرودة الجو .
>3)الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المنزل لتجنب الإصابة بالبكتريا والميكروبات التى تسبب نزلات البرد.
>4)المتابعة الطبية واستشارة الطبيب فى حال ملاحظة المريض أى تغيرات طرأت على صحته.
>5) الالتزام بتناول الأدوية التى يقررها الطبيب.
>6)تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة بصورة مفاجئة.
>7)عدم الجلوس فى أماكن مغلقة لتجنب العدوى.

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