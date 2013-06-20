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طلاب طب القصر العينى: امتحان "الرمد" به أسئلة هولامية ومن خارج المنهج

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طلاب طب القصر العينى: امتحان "الرمد" به أسئلة هولامية ومن خارج المنهج طلاب طب القصر العينى: امتحان "الرمد" به أسئلة هولامية ومن خارج المنهج

أكد طلاب كلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة، إن امتحان مادة "الرمد" جاء به أسئلة هولامية ولم نراها من قبل، حيث تمثلت الصعوبة فى السؤالين الخامس والسادس بالامتحان.

وقال محمود صلاح، أحد طلاب الفرقة الرابعة، أن طلاب الدفعة اشتكوا امتحان الرمد لأن به أسئلة صعبة، وأضاف أن ورقة الاختيارات التى يملأوها الطلاب بعد كل الامتحان جاءت غير واضحة وبها العديد من الملابسات.

وأعرب بعض الأساتذة الذين يدرسون المادة بالكلية أن الامتحان كان صعبا ولا يتناسب مع طلاب يبدأون حياتهم الطبية، وأن الامتحان متخصصا للغاية وأعلى من مستويات الطلاب.

واستنكر الطلاب صعوبة الامتحانات بالكلية وخاصة هذا العام، حيثاشتكى من قبل طلاب الفرقة الخامسة بطب قصر العينى، وقالوا إن الامتحان فى مادة النساء والتوليد جاء من خارج المنهج، وكان امتحان "هندى"، جاء لطلاب كلية الطب فى الهند، وأنهم فوجئوا به، وذلك بعد الشكوى من مدى صعوبة الامتحان وخروج أكثر من 40 سؤالا من الامتحان عن المقرر.
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