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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20/11/2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20/11/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: ثق فى نفسك وفى قدراتك، إذا يجب عليك أن تسير فى المسار الصحيح من دون أن تسأل أحدًا.
>عاطفيًا: احذر من القيام بالأمور التى تضايق الشريك حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.
>صحيًا: حاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلاً للأعراض التى تعانى منها منذ أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>أكد علماء الفلك أن الفترة المقبلة سيتحول مسار حياة مواليد الحمل إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت، ما دام حافظوا على ثقتهم بالآخرين، فذلك سوف يدفعهم نحو التقدم إلى الأمام ويخلصهم من القلق والتوتر.

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مصر 365

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