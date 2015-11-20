حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:
>مهنيًا: ستتلقى اليوم أخبارًا سعيدة وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود فى العمل.
>عاطفيًا: دعك من الشكوك حتى لا تفسد عليك حياتك بنفسك ويؤثر ذلك على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.
صحيًا: حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سوف يناضلون من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.