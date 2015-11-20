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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/11/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: ستتلقى اليوم أخبارًا سعيدة وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود فى العمل.
>عاطفيًا: دعك من الشكوك حتى لا تفسد عليك حياتك بنفسك ويؤثر ذلك على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.

صحيًا: حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يؤكد علماء الفلك أن أشخاص سوف يناضلون من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.

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مصر 365

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