حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: ستتلقى اليوم أخبارًا سعيدة وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود فى العمل.>عاطفيًا: دعك من الشكوك حتى لا تفسد عليك حياتك بنفسك ويؤثر ذلك على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.

صحيًا: حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: