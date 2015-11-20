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حظك اليوم لبرج الجدى السبت 21/11/2015

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حظك اليوم لبرج الجدى السبت 21/11/2015 حظك اليوم لبرج الجدى السبت 21/11/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: تنفتح أمامك اليوم العديد من المجالات المختلفة، استمر فى البحث عن الأمور التى قد تساعدك على المضى قدمًا.
>عاطفيًا: سوف تتمكن من تخطى كل المشكلات التى تواجهك، وتشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية.
>صحيًا: حاول الخروج من أجواء العمل بالتوجه إلى نزهة ولو بسيطة بصحبة أحد الأصدقاء وسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015سوف يكون الحظ حليفهم حتى يتمكنوا من بلوغ الأهداف التى حلموا بها دومًا، وستحصل النتائج كما توقعوا لا بل أفضل إذا ركزوا وتصرفوا بحكمة كبيرة.

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مصر 365

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