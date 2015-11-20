حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مهنيًا: احذر من بعض المناقصات لأنها ليست مجدية بل على العكس قد تعقد أمورك العملية.>عاطفيًا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك التى قد تغضبك إلى حد ما إلا أنك لن تفعل أى شىء حيال الموضوع.>صحيًا: حاول أن يريح أعصابك وتعيد إلى جسمك توازنه من خلال الاسترخاء على ضفاف أحد الأنهار أو البحيرات.>ثقى بما تفعلينه واظهرى للآخرين أنك تعرفين ما الذى تفعلينه يا فتاة الثور، وعلى الصعيد العاطفى حاولى أن تبذل الجهد من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.