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حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015

لبرج الثور:


>مهنيًا: احذر من بعض المناقصات لأنها ليست مجدية بل على العكس قد تعقد أمورك العملية.
>عاطفيًا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك التى قد تغضبك إلى حد ما إلا أنك لن تفعل أى شىء حيال الموضوع.
>صحيًا: حاول أن يريح أعصابك وتعيد إلى جسمك توازنه من خلال الاسترخاء على ضفاف أحد الأنهار أو البحيرات.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>ثقى بما تفعلينه واظهرى للآخرين أنك تعرفين ما الذى تفعلينه يا فتاة الثور، وعلى الصعيد العاطفى حاولى أن تبذل الجهد من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.

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مصر 365

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