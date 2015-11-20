حظك اليوم برج السرطان السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل وقد تجد الأمور لا تسير وفق مخططاتك الخاصة وقد تود تغيير الواقع ولكن ذلك أصعب مما تتخيل.

عاطفيًا: هذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، ولذلك احرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.

صحيًا: تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية وتستطيع أن تهزم المرض الملازم لك منذ أيام بسبب قوة مناعتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>هذه الأيام تميل بالبقاء فى المنزل، ولكن حاول أن تخرج نفسك من هذه العزلة، واهتم بالزملاء وكون قريب منهم دائمًا لأنهم سيساعدونك أكثر مما تظن.