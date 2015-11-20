حظك اليوم برج الأسد السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>مهنيًا: الأخطاء قد تقودك إلى المجهول فاحذرها، وادرس الأمور بدقة مطلقة تجنبًا للتطورات.>عاطفيًا: ستنشغل فى مهمّة مهنية صعبة ولن تستطيع الجلوس مع الشريك، فلديك العديد لتقوم به.>صحيا: تعيش يومًا منهكًا ومتعب وهو ما ستنعكس آثاره بشكل سلبى على صحتك ووضعك النفسى.>يرى علماء الفلك أن مولود برج الأسد قد يلجأ إلى إعادة الكلام نفسه أكثر من مرة لقلة الثقة فى نفسه، لا تفقد ثقتك بمن حولك فهم محقون حتى لو لم تعترف بذلك وحاول الدخول فى صلب الموضوع مباشرةً.