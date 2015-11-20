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حظك اليوم برج العذراء السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:


>مهنيًا: اليوم قد ينتابك اليوم قدر من الإرهاق غير الطبيعى وتشعر فجأة أنك عاجز عن القيام بأى شىء من مهام العمل.

عاطفيًا: احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد اللحظات المناسبة بينك وبين الشريك، ولا تنسى أن تتذكر كل مناسبتكم الخاصة.

صحيا: حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب لحالة التشنجات التى تصيبك من حين لآخر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>لا تترك الأخطاء تكبر فى مكان العمل بل على العكس حاول أن تحد منها، فربما تتعرض الأيام المقبلة لاختبارات قدراتك النفسية والعصبية والجسدية ولكنك سوف تتمكن من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر.

 

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مصر 365

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