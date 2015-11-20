حظك اليوم برج العقرب السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيًا: انتبه إلى أفكار الآخرين حولك فى مجال العمل وحاول أن تخذها بعين الاعتبار فهى مهمة لك أكثر مما تظن.

عاطفيًا: ستشعر بأن الحبيب ما عاد كما كان معك فى الماضى وأنه يخفى عنك الكثير من الأمور ما قد يجعلك خائفًا جدًا ويتركك فى حيرة من أمرك.

صحيًا: حاول أن تولى الشأن الرياضى الاهتمام الكافى وهذا أمر إيجابى سيعيد على حالتك الصحية بمزيد من الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، ولهذا يجب عليكم أن تقيمون الأمور بأسلوب مختلف هذه المرة.