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حظك اليوم برج القوس السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج القوس السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج القوس السبت 21/11/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: تتمكن اليوم من تحقيق النجاح بعد إعلان رئيسك فى العمل رضاه عنك، وسوف يساعدك ذلك على تحسين أوضاعك وصورتك أمام الزملاء المنافسين.

عاطفيًا: حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما.

صحيًا: احذر الحلويات.. فالإكثار من تناول الشيكولاتة والحلويات يعرض الأسنان للتسوس وتصيبك بالسمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يرى علماء الفلك أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى عام 2015 ستكون أمامهم الفرصة سانحة لاغتنام الفرص واستغلالها، حيث تتكون لديهم الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات بصورة أكثر ذكاء.

 

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مصر 365

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