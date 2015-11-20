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حظك اليوم برج الميزان السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج الميزان السبت 21/11/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًا: تزداد عليك اليوم الضغوط والمسئوليات، لذلك حاول التقرب من بعض الزملاء المخلصين فى مكان العمل وتأكد من أن أمورك ستحسن.

عاطفيًا: حتى لا يحدث الفتور فى علاقتك مع الشريك، حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضائه، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج.

صحيًا: حاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن، خاصة ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>هذه الأيام ستشعر فيها بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارك ليساندوك فى الوصول إلى تحقيق أحلامك، ما قد يشعرك بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منك على أفضل نحو، الأمر الذى يخلق انطباعًا هائلاً عند الرؤساء والمديرين لك فى مجال العمل.

 

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مصر 365

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