حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيًا: الأخطاء قد تقودك إلى المجهول فاحذرها، وادرس الأمور بدقة مطلقة تجنبًا للتطورات.

>عاطفيًا: ستنشغل فى مهمّة مهنية صعبة ولن تستطيع الجلوس مع الشريك، فلديك العديد لتقوم به.

>صحيا: تعيش يومًا منهكًا ومتعب وهو ما ستنعكس آثاره بشكل سلبى على صحتك ووضعك النفسى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يرى علماء الفلك أن مولود برج الأسد قد يلجأ إلى إعادة الكلام نفسه أكثر من مرة لقلة الثقة فى نفسه، لا تفقد ثقتك بمن حولك فهم محقون حتى لو لم تعترف بذلك وحاول الدخول فى صلب الموضوع مباشرةً

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: احذر من بعض المناقصات لأنها ليست مجدية بل على العكس قد تعقد أمورك العملية.

عاطفيًا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك التى قد تغضبك إلى حد ما إلا أنك لن تفعل أى شىء حيال الموضوع.

صحيًا: حاول أن يريح أعصابك وتعيد إلى جسمك توازنه من خلال الاسترخاء على ضفاف أحد الأنهار أو البحيرات.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ثقى بما تفعلينه واظهرى للآخرين أنك تعرفين ما الذى تفعلينه يا فتاة الثور، وعلى الصعيد العاطفى حاولى أن تبذل الجهد من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: تنفتح أمامك اليوم العديد من المجالات المختلفة، استمر فى البحث عن الأمور التى قد تساعدك على المضى قدمًا.

عاطفيًا: سوف تتمكن من تخطى كل المشكلات التى تواجهك، وتشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية.

صحيًا: حاول الخروج من أجواء العمل بالتوجه إلى نزهة ولو بسيطة بصحبة أحد الأصدقاء وسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015سوف يكون الحظ حليفهم حتى يتمكنوا من بلوغ الأهداف التى حلموا بها دومًا، وستحصل النتائج كما توقعوا لا بل أفضل إذا ركزوا وتصرفوا بحكمة كبيرة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: حاول الانتباه إلى طريقتك فى التعبير عن رأيك ولا تفرض معتقداتك على الآخرين.

عاطفيًا: حاول الإصغاء إلى الحبيب بالطريقة التى يحبها لأنه على حق.

صحيًا: حاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتتخلص من الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يرى علماء الفلك أن هذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية، كل ما يجب عليك سوى أن تراقب من بعيد وبعدها أن تبدى رأيك.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: ثق فى نفسك وفى قدراتك، إذا يجب عليك أن تسير فى المسار الصحيح من دون أن تسأل أحدًا.

>عاطفيًا: احذر من القيام بالأمور التى تضايق الشريك حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.

>صحيًا: حاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلاً للأعراض التى تعانى منها منذ أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أكد علماء الفلك أن الفترة المقبلة سيتحول مسار حياة مواليد الحمل إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت، ما دام حافظوا على ثقتهم بالآخرين، فذلك سوف يدفعهم نحو التقدم إلى الأمام ويخلصهم من القلق والتوتر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيًا: يمكنك تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

عاطفيًا: حاول أن تتوصل لحل عن كيفية الخروج من المأزق الكبير الذى ادخلت نفسك فيه مع الشريك.

>صحيًا: حاول التقيد بالإرشادات والنصائح الطبية العلمية، فذلك سوف يؤتى ثماره ويقودك إلى حيث تشتهى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ينصح علماء الفلك مواليد برج الحوت بمحاولة التقرب من الأشخاص المناسبين فى ابراج اليوم وستحصل على الكثير من النتائج التى ستعجبهم بالتأكيد.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيًا: ستتلقى اليوم أخبارًا سعيدة وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود فى العمل.

>عاطفيًا: دعك من الشكوك حتى لا تفسد عليك حياتك بنفسك ويؤثر ذلك على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.

صحيًا: حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سوف يناضلون من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل وقد تجد الأمور لا تسير وفق مخططاتك الخاصة وقد تود تغيير الواقع ولكن ذلك أصعب مما تتخيل.

عاطفيًا: هذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، ولذلك احرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.

صحيًا: تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية وتستطيع أن تهزم المرض الملازم لك منذ أيام بسبب قوة مناعتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

هذه الأيام تميل بالبقاء فى المنزل، ولكن حاول أن تخرج نفسك من هذه العزلة، واهتم بالزملاء وكون قريب منهم دائمًا لأنهم سيساعدونك أكثر مما تظن.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: اليوم قد ينتابك اليوم قدر من الإرهاق غير الطبيعى وتشعر فجأة أنك عاجز عن القيام بأى شىء من مهام العمل.

عاطفيًا: احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد اللحظات المناسبة بينك وبين الشريك، ولا تنسى أن تتذكر كل مناسبتكم الخاصة.

صحيا: حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب لحالة التشنجات التى تصيبك من حين لآخر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

لا تترك الأخطاء تكبر فى مكان العمل بل على العكس حاول أن تحد منها، فربما تتعرض الأيام المقبلة لاختبارات قدراتك النفسية والعصبية والجسدية ولكنك سوف تتمكن من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: انتبه إلى أفكار الآخرين حولك فى مجال العمل وحاول أن تخذها بعين الاعتبار فهى مهمة لك أكثر مما تظن.

عاطفيًا: ستشعر بأن الحبيب ما عاد كما كان معك فى الماضى وأنه يخفى عنك الكثير من الأمور ما قد يجعلك خائفًا جدًا ويتركك فى حيرة من أمرك.

صحيًا: حاول أن تولى الشأن الرياضى الاهتمام الكافى وهذا أمر إيجابى سيعيد على حالتك الصحية بمزيد من الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، ولهذا يجب عليكم أن تقيمون الأمور بأسلوب مختلف هذه المرة.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: تتمكن اليوم من تحقيق النجاح بعد إعلان رئيسك فى العمل رضاه عنك، وسوف يساعدك ذلك على تحسين أوضاعك وصورتك أمام الزملاء المنافسين.

عاطفيًا: حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما.

صحيًا: احذر الحلويات.. فالإكثار من تناول الشيكولاتة والحلويات يعرض الأسنان للتسوس وتصيبك بالسمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى عام 2015 ستكون أمامهم الفرصة سانحة لاغتنام الفرص واستغلالها، حيث تتكون لديهم الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات بصورة أكثر ذكاء.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيًا: تزداد عليك اليوم الضغوط والمسئوليات، لذلك حاول التقرب من بعض الزملاء المخلصين فى مكان العمل وتأكد من أن أمورك ستحسن.

عاطفيًا: حتى لا يحدث الفتور فى علاقتك مع الشريك، حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضائه، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج.

صحيًا: حاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن، خاصة ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

هذه الأيام ستشعر فيها بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارك ليساندوك فى الوصول إلى تحقيق أحلامك، ما قد يشعرك بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منك على أفضل نحو، الأمر الذى يخلق انطباعًا هائلاً عند الرؤساء والمديرين لك فى مجال العمل.