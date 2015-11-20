ضبط طالب جامعى بحوزته 25 قطعة حشيش و800 قرص مخدر بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط طالب جامعى بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وحُرِّرَ المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد نبيل رئيس مباحث قسم أول الغردقة يفيد بتمكن الرائد أحمد فخر والنقيب مصطفى عكاشة معاونا مباحث القسم من ضبط طالب جامعى بحوزته 25 قطعة من الحشيش المخدر وسكين للتقطيع عليها آثار الحشيش و800 قرص تامول مخدر وذلك عقب استصدار إذن النيابة العامة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وكذلك هاتف محمول للاتصال بعملائه.