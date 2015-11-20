مرور القاهرة يحرر 45 ألف مخالفة انتظار خاطئ خلال 15 يوما

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خلال حملاتها المرورية على مدار الـ15 يومًا الماضية، من تحرير 45 ألفا و356 مخالفة انتظار خاطئ، وتكبيل سيارات بـ"الكلابش" بشوارع متفرقة بالعاصمة، والتصالح فى 6523 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، من حملاتها المرورية لرصد المخالفات بشتى أنواعها ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور لإزالة أى عوائق مرورية.

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