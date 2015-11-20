جامعة الزقازيق: إجازة للكليات بالتناوب فى يومى انتخابات البرلمان

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أنه إيمانا من إدارة الجامعة بضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، خاصة من الشباب، فقد تقرر تقسيم كليات الجامعة إلى قسمين واعتبارهما إجازة بالتناوب يومى 22 و23.

وأضاف نور الدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن كليات الطب البيطرى والطب البشرى والزراعة والتربية النوعية والهندسة والصيدلة والتربية الرياضية بنات والحقوق إجازة يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر.

فيما يتم اعتبار يوم الاثنين الموافق 23 إجازة لكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والآداب والتربية والتجارة والتمريض والتنمية والتكنولوجيا والتربية الرياضية بنين.

وأشار نور الدين إلى أنه يراعى تأجيل امتحانات "نصف التيرم" فى الكليات التى يُعْقَد بها امتحانات طبقًا لتوجيهات رئيس الجامعة.