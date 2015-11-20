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منتدى الشباب الاقتصادى يراقب خروقات الصمت الانتخابى بمحافظة القليوبية

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منتدى الشباب الاقتصادى يراقب خروقات الصمت الانتخابى بمحافظة القليوبية منتدى الشباب الاقتصادى يراقب خروقات الصمت الانتخابى بمحافظة القليوبية
أعلن حلمى صبحى عبد الشافى رئيس منتدى الشباب الاقتصادى أنه تم تشكيل فريق قانونى من المنتدى لرصد كل أشكال الخروقات لفترة الصمت الانتخابى ورصد أى دعاية يقوم بها المرشحون على مستوى محافظة القليوبية بدوائرها المختلفة وإخطار اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف عبد الشافى فى بيان أعلنه المنتدى مساء أمس أنه جارى الانتهاء من إعداد تقرير حول الإنفاق على الدعاية الانتخابية ورصد التجاوزات لسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ودعا رئيس المنتدى جموع الناخبين بالخروج للتصويت لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق من أجل تحقيق استقرار الوطن والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مواجهة الإرهاب العالمى وقوى الشر التى تتربص سوءا بالشعب المصرى.

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