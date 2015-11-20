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مرشح بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية: سأعمل على تفعيل انتخاب المحافظين

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مرشح بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية: سأعمل على تفعيل انتخاب المحافظين مرشح بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية: سأعمل على تفعيل انتخاب المحافظين
أكد هشام الحاج على، مرشح دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن النهوض وبناء الدولة المصرية يحتاج إلى الارتقاء والنمو الاقتصادى، وذلك عن طريق الاجتهاد من كل أطياف الشعب المصرى.

وأكد المرشح البرلمانى، أن التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجه، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم مشروع الدولة للقضاء على فيروس "سى" على حسابه الخاص، حيث سيعمل على إنشاء مؤسسة للتكافل الصحى تقوم بعلاج 100 حالة سنويا على نفقته الشخصية.

وتابع: "سوف أطالب بتفيذ المادة رقم 179 والخاصة بانتخاب المحافظين عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر وحذف فقرة إمكانية تعيينه، على أن يكون من أبناء المحافظة عالما بمشكلاتها واع بألويات المواطنين"، حتى يمكن للسلطة التشريعة الممثلة فى البرلمان سحب الثقة من أى محافظ يقصر فى أداء مهام عمله أو يثبت فساده مع تحديد مدة ولايته.

وأوضح أنه لابد من تفعيل المادة رقم 176 والخاصة بدعم اللامركزية فى الإدارة بجميع محافظات الجمهورية، حتى يتوفر لدى المحافظ الموارد المالية والاقتصادية والقرارات السياسية التى تساعد فى القضاء على بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق تقدم حقيقى قائم على أجندة محلية تمت صياغتها بناء على احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهير بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور المئات من أهالى قرى الدائرة، أمس الخميس.

وأضاف: "سوف أقوم بتقديم طلب للحكومة بتطبيق المدارس العسكرية على مرحلة التعليم الأساسى وذلك للعمل على تهيئة نشء منظم قادر على تحمل مسئولية بلاده ومنتم للدولة"، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بالعمل على احترام العلاقة بين الطالب والمدرس.

وأوضح أنه سيحرص على إصلاح العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس بالعمل على إقرار قانون بحيث يقوم كل مستثمر يريد فتح مدارس خاصة بتطوير 5 مدارس، حتى تصل لدرجة الجودة مقابل رفع الضرائب عنه لمدة 3 سنوات، كما سيعمل أيضا على إقرار قانون للرقابة على جميع الأفلام السينيمائية غير الهادفة التى أدت إلى خلق جيل جديد يميل للانحراف والخروج عن العادات والتقاليد.

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مصر 365

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