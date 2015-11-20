مركز لخدمة الصحفيين بالنيل للإعلام ببنها خلال الانتخابات البرلمانية

أقام مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مركزا صحفيا لخدمة الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، ويضم المركز الصحفى أجهزة كمبيوتر مرتبطة بالإنترنت، بالإضافة إلى خطوط التليفون والفاكس حتى يتمكن الإعلاميون من أداء عملهم ونقل التغطية الصحفية للعرس الديمقراطية، بالإضافة إلى مرافقة المراسلين الأجانب لمعاونتهم خلال قيامهم بمتابعة الانتخابات.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن مركز النيل أعد غرفة عمليات ستعمل على مدار الساعة من يوم السبت حتى إعلان النتيجة، ومن مهام غرفة العمليات الإجابة على تساؤلات الناخبين ورصد ومتابعة التصويت الانتخابى بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية وكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، وتقديم التسهيلات الممكنة لدعم العملية الديمقراطية.