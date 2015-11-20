ننشر أسماء الفائزين برئاسة اتحاد الطلاب فى كليات جامعة كفر الشيخ

كلية الهندسة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمود أحمد الشاذلى، طالب بالفرقة الرابعة، ومقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أمجد عماد رياض، الفرقة الثالثة بالكلية.
كلية الزراعة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، أحمد السيد عبد العال "الفرقة الرابعة"، الأمين العام المساعد، محمد إبراهيم عليوة "الفرقة الرابعة".
كلية التربية النوعية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، أحمد حمدى عبد الكريم "الفرقة الرابعة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد صبحى حشيش "الفرقة الرابعة".
كلية التربية الرياضية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد حيطاوى جبر، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد حسنى بدوى "الفرقة الرابعة".
كلية الآداب: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد محمد حامد "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد أيمن زغلول "الفرقة الرابعة".
كلية التجارة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد عبد الحميد يوسف، الفرقة الرابعة، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب على السعيد عبد النبى "الفرقة الثالثة".
كلية الصيدلة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب شريف عبد الفتاح عبد الرزاق "الفرقة الثالثة" مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أحمد جمال الجندى "الفرقة الثالثة".
كلية الطب البيطرى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب "محمد سلامة الصعيدى" الفرقة الخامسة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، عمر نصر عبد الحميد "الفرقة الرابعة".
كلية التربية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد بهجات هاشم "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد فهمى السمان "الفرقة الرابعة".
كلية العلوم: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد محمد مرزة "الفرقة الثانية"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أحمد طه رمضان المكاوى "الفرقة الثانية".
كلية التمريض: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالبة نمارق خيرى عبد الرءوف "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالبة، إسراء محمد السيد محمد "الفرقة الأولى".
كلية العلاج الطبيعى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد جلال محمود "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، محمد هانى داوود "الفرقة الثالثة".
كلية الطب البشرى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد عبد المعين عبده "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد مصطفى سيد أحمد "الفرقة الثانية".
كلية الحاسبات والمعلومات: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب بكر إبراهيم إسماعيل الفرقة الأولى، ومقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب يوسف صلاح عبد الفتاح "الفرقة الأولى".
كلية الثروة السمكية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد عمر المزين "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، عبد الرحمن ماهر البشلاوى "الفرقة الثالثة".
كلية طب الأسنان: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد رمضان عطية "الفرقة الثانية"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب تسنيم على شرابى "الفرقة الثانية".
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