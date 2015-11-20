ننشر أسماء الفائزين برئاسة اتحاد الطلاب فى كليات جامعة كفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة وعلى صبرى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أمس الخميس، نتائج الفرز لانتخابات رئاسة اتحاد الطلاب لكليات الـ16 بالجامعة، التى تنافس فيها 64 طالبا على مقعدى رئيس اتحاد الطلاب والأمين المساعد.

كلية الهندسة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمود أحمد الشاذلى، طالب بالفرقة الرابعة، ومقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أمجد عماد رياض، الفرقة الثالثة بالكلية.

كلية الزراعة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، أحمد السيد عبد العال "الفرقة الرابعة"، الأمين العام المساعد، محمد إبراهيم عليوة "الفرقة الرابعة".

كلية التربية النوعية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، أحمد حمدى عبد الكريم "الفرقة الرابعة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد صبحى حشيش "الفرقة الرابعة".

كلية التربية الرياضية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد حيطاوى جبر، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد حسنى بدوى "الفرقة الرابعة".

كلية الآداب: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد محمد حامد "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد أيمن زغلول "الفرقة الرابعة".

كلية التجارة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد عبد الحميد يوسف، الفرقة الرابعة، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب على السعيد عبد النبى "الفرقة الثالثة".

كلية الصيدلة: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب شريف عبد الفتاح عبد الرزاق "الفرقة الثالثة" مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أحمد جمال الجندى "الفرقة الثالثة".

كلية الطب البيطرى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب "محمد سلامة الصعيدى" الفرقة الخامسة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، عمر نصر عبد الحميد "الفرقة الرابعة".

كلية التربية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد بهجات هاشم "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد فهمى السمان "الفرقة الرابعة".

كلية العلوم: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد محمد مرزة "الفرقة الثانية"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب أحمد طه رمضان المكاوى "الفرقة الثانية".

كلية التمريض: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالبة نمارق خيرى عبد الرءوف "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالبة، إسراء محمد السيد محمد "الفرقة الأولى".

كلية العلاج الطبيعى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب أحمد جلال محمود "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، محمد هانى داوود "الفرقة الثالثة".

كلية الطب البشرى: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد عبد المعين عبده "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب محمد مصطفى سيد أحمد "الفرقة الثانية".

كلية الحاسبات والمعلومات: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب بكر إبراهيم إسماعيل الفرقة الأولى، ومقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب يوسف صلاح عبد الفتاح "الفرقة الأولى".

كلية الثروة السمكية: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب محمد عمر المزين "الفرقة الثالثة"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب، عبد الرحمن ماهر البشلاوى "الفرقة الثالثة".

كلية طب الأسنان: مقعد رئيس اتحاد طلاب الكلية فاز به الطالب، محمد رمضان عطية "الفرقة الثانية"، مقعد الأمين العام المساعد، فاز به الطالب تسنيم على شرابى "الفرقة الثانية".



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