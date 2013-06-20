السوهاجى: الدعاة رفضوا استقبال وزير الأوقاف فى زيارته بسوهاج

أكد الشيخ زكريا السوهاجى؛ القيادى بنقابة الأئمة والدعاة بوجه قبلى، إن الدعاة رفضوا استقبال الدكتور طلعت عفيفى؛ وزير الأوقاف، اليوم خلال زيارته لسوهاج لافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية بسوهاج.

وشدد السوهاجى، لـ"اليوم السابع" أن الدعاة غاضبون من الوزير الذى لم يوجه الدعوى إلى عموم دعاة سوهاج للالتقاء بهم وفضل عليهم جماعته، وأنهم يتكتمون غضبهم وأبوا أن يحرجوه اليوم لكون الوزير بعقر دارهم وواجب الضيافة يمنع دعاة الصعيد من مهاجمة الضيف وأنهم سيعبرون عن غضبهم ومعارضتهم فى عقر دار الوزير بالقاهرة قريبا.

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