تحالف الإخوان يهدد فرنسا بمزيد من العنف حال اتخاذها إجراءات ضد الإسلاميين

أصدر تحالف دعم الإخوان بيانا، مساء أمس الخميس، سعى فيه لاستغلال ذكرى محمد محمود، لتحريض أنصاره على التظاهر الجمعة.

كما هدد التحالف فى بيانه، فرنسا بأنها حال قيامها باتخاذ إجراءات تتسم بما أسمته "بالتهور" ضد الإسلاميين سيكون هناك مزيد من العنف والتطرف الذى يكتوى بناره الجميع، محرضة فرنسا على وقف دعم مصر.

كما حرض التحالف فى بيانه، السوادنيين على مصر، زاعما أن المواطنين السوادنيين يلاقون معاملة سيئة داخل مصر – على حد زعم البيان.

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