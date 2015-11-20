حسام خير الله لعمال المحلة: أنتم فرخة بتبيض ذهب ويثقلونكم بمشاكل ضريبية

قال الفريق حسام خير الله المرشح على قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية أن سواعد عمال المحلة قوية وهو أساس بناء مصر وهم فخر لمصر أمام العالم مشيرا إلى أنه منذ انتخابات الرئاسة وهو مهتم بقضايا ومشاكل عمال غزل المحلة.

وقال "خير الله" للعمال: أنتم الفرخة التي تبيض بيضة ذهب ولكن يثقلونكم بالمشاكل الضريبية الضخمة لإفشال الصناعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الأخير لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بحضور المستشارة تهاني الجبالي المنسق العام للقائمة ومرشحى القائمة الأساسى والاحتياطى.

وأضاف "خير الله": لا يعقل أن يكون قطاع كبير كقطاع الغزل والنسيج يبلغ فيه العمال مليون و730ألف عامل وبه استثمارات بـ57مليار جنيه يصل به الحال إلى ما وصل إليه الأن مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل تحاصر هذا القطاع أولها مشاكل التهريب،اتفاقية الشراكة العربية والأروبية والتي أفشلت منافسة صناعة الغزل والنسيج فى الخارج، وضعف الهياكل الإدارية والتسويقية الموجودة حتى الآن والضرائب الضخمة التي تفرض على هذا القطاع، وتقادم الماكينات عمدا تمهيدا للخصخصة لبيعها بـ3تعريفة وخير مثال لذلك شركة النيل لحليج الأقطان فى إلمنيا والتى تقدر بـ21مليار جنيه تم بيع الماكينات خردة وتقسيمها إلى مساكن.

وأضاف أن مصر عانت كثيرا من إهمال لقطاع الصناعة رغم كثافة العمالة موضحا أن هذا القطاع يحتاج إلى عمالة وعلى الدولة إنشاء مراكز تدريب لرفع كفاءة العمالة.

>واستطرد: قائمة التحالف الجمهورى تحمل هم كبير يتمثل فى رغبة المال المتوحش فى السيطرة على البرلمان ونسعى لخلق توازن فى البرلمان للوقوف خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمصر مؤكدا أن مصر تعاني مع حرب داخلية وخارجية لإسقاطها من خلال ضرب السياحة والاقتصاد.

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