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بدران: مستقبل وطن استطاع هزيمة حزب النور فى عقر داره بغرب الدلتا

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بدران: مستقبل وطن استطاع هزيمة حزب النور فى عقر داره بغرب الدلتا بدران: مستقبل وطن استطاع هزيمة حزب النور فى عقر داره بغرب الدلتا
أكد محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب هو أول كيان شبابى فى وصل لكل نجوع وحوارى ومدن وقرى مصر، مشيرا إلى أن كل أعضاء الحزب يتحملون مسئوليتها التاريخية فى هذه المرحلة الحرجة فى عمر الوطن.

وقال بدران إن الحزب نجح فى هزيمة حزب النور فى عقر داره فى غرب الدلتا بالمرحلة الأولى وحصل على 8 مقاعد دفعة واحدة فى وجه هذا التنظيم الذى قالوا عنه إنه أقوى التشكيلات السياسية،
>أضاف بدران أن الحزب كان حلما لملايين الشباب من أبناء مصر كان حلما يراودنا منذ زمن بعيد
>ولأول مرة يكون للشباب كيان من الإسكندرية لأسوان وتمثيل الشباب تمثيلا عادلا.

وأضاف بدران أن دور الشباب كان فى السنوات الماضية مهمشا سياسيا، وكان من الصعب أن يكون له وجود، لكن ببناء الدولة الجديدة وبفكر الشباب أصبح للشباب كيان.

وطالب بدران الناخبين وبالوقوف بجوار الشباب ودعمهم لبناء بلدنا بيد نقية وسنكون جميعا عند حسن ظن الدولة.

وأكد بدران فى آخر كلمته أننا كشباب حزب مستقبل وطن لا نرغب فى منصب ولا سلطة وكل ما نبغيه بناء وطننا بسواعد شبابه.

جاء ذلك خلال كلمة بدران فى فعاليات المؤتمر الجماهيرى بمدينة بنها لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الشاب عمرو حسنى ابن مدينة بنها ومرشح الحزب عن دائرة قسم بنها، بحضور محمد المغربى أمين الحزب بالقليوبية ومحمود عبد الغنى مسئول قطاع القليوبية والمنوفية لحزب مستقبل وطن.

وتابع بقوله: أى منظومة ناجحة قامت بالشباب وبجوارهم الشيوخ ذى الخبرات فى كافة المجالات وأقصد بالشيوخ ذى الخبرات الواسعة من الشرفاء أبناء هذا الوطن الغالى، وذلك بجانب الشباب ليأخذوا بأيديهم لبناء مصرنا الجديدة، وليكن للشباب دور حقيقى فى بناء هذا الوطن.

واستكمل بدران كلمته بأن الشباب هو من ذاق مرارة الظلم والحرمان فى كل العصور الماضية، حيث لاقى الكثير من المشاكل سواء كانت فى أولى مراحله التعليمية أو بعد تخرجه، فالشباب هم من يعرفون جيدا ماهية المشاكل الاقتصادية، هم من عاشوا مشاكل الصرف الصحى ومشاكل التعليم والمواصلات والطرق ومشاكل عديدة.

من جانبه قال عمرو حسنى مرشح مستقبل وطن عن دائرة قسم بنها إن مرشحى مستقبل وطن جاءوا من أجل مشروع وطنى وأبناء دائرة شبين القناطر - رجالا ونساء وشيوخا - هم من طالبونا لهذا المشروع الوطنى ولم يختاروا أصحاب الملايين.

وقال حسنى إن المال السياسيى لن يؤثر فى أصوات أبناء دائرة قسم بنها، حيث إن أصوات أبناء بنها لا تباع ولا تشترى، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة كبرى من التشويه لصالح مرشحين آخرين.

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مصر 365

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